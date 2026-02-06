شاص: النصيري أفضل من بنزيما

بدأ مشواره الكروي مع نادي الاتحاد موسم 1988، وتحديدًا من درجة البراعم، وحقق مع النادي عديدًا من الإنجازات.

مثَّل المنتخبات السعودية بدءًا من الناشئين حتى الوصول إلى المنتخب الأول، واعتزل لعب الكرة موسم 2005ـ2006.

سامي شاص، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، تحدث في حواره مع «الرياضية»، عن مستوى «النمور» في الموسم الجاري، وانتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال قبل مواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

01

بداية كيف ترى انتقال الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد إلى الهلال خلال النافذة الشتوية المنقضية الإثنين الماضي؟

ليس من عدالة المنافسة الكروية في الدوري السعودي أن يكون الداعم واحدًا ويدلل أحد أبنائه على حساب باقي الأبناء.

02

كيف يدلل أحد أبنائه على حساب الآخر؟

هذه ليست رياضة، عندما تأخذ لاعبًا من الاتحاد وأنت الداعم له لابد أن تعوض الفريق بلاعب آخر أو جدد عقد اللاعب نفسه، ولا تجمع كل لاعبي العالم في نادٍ واحد حتى تبقى هناك عدالة في المنافسة، وهذا لا نشاهده حتى في أفلام الكرتون، باختصار أتعبونا وأتعبوا جماهير الأندية في السعودية بالظلم سواءً من التحكيم غير العادل أو التوجه لفريق واحد غير منصف.

03

هل الاتحاد مظلوم فيما يتصل بالدعم؟

أعتقد كل العالم يعلم ويدري أن الاتحاد أقل فرق الصندوق دعمًا، حقوق ومستحقات نادي الاتحاد ملايين موجودة لدى وزارة الرياضة والوزارة ساكتة عليها ولا تبي تسلم النادي حقوقه.. ليش؟ لمصلحة من هذا التأخير؟

04

أتقصد أنه تم تفكيك الاتحاد بطل الدوري والكأس؟

نعم صحيح، لأن الاتحاد منافس كبير للبقية.

05

هل حزنت على رحيل بنزيما؟

لا أنا لست حزينًا على رحيل بنزيما، ولكنني حزين على عدم وجود البديل الأفضل لدعم صفوف الفريق وتقويته.

06

تعتقد أن الاتحاد خسر بنزيما؟

اللاعب كل ما يكبر يقل عطاؤه وأكيد لازم يقتنع أنه سيأخذ مبلغًا أقل، الاتحاد كيان عظيم ولا يقف على أي لاعب مهما كان وزنه وتاريخه، وبنزيما لاعب داخل منظومة الكيان، أخفق في كثير من المباريات ويجب عليه أن يتقبل النقد، كما أبدع وسجل الكثير من الأهداف واستمتع بهتافات الجماهير وتحفيزها، وأنا شخصيًا أود رحيل بنزيما من الاتحاد.

07

من ترى أنه قادر على تعويض بنزيما في الاتحاد؟

الاتحاد يحتاج إلى مهاجم صندوق وهداف يسجل من أنصاف الفرص حتى لو لم يكن عالميًا، أهم شيء هداف ممتاز، بنزيما ما عاد عنده شيء جديد يقدمه للاتحاد، وبمبلغ بنزيما تستطيع جلب 4 لاعبين مغمورين صغار في السن في خانات مختلفة يخدمون الاتحاد لأعوام طويلة واستثمر فيهم.

08

في حديث له مع «الرياضية» قبل أيام، يرى البرازيلي كماتشو أن عرض الاتحاد الأخير مهين لبنزيما؟

الاتحاد كيان وخط أحمر وليس كماتشو أو غيره من يقيّم الاتحاد في أمور وخفايا وحقائق، والعرض المقدم له من لجنة الاستقطاب 30 مليون يورو مقدم عقد، لهذا السؤال هنا كيف ما أعطوا بنزيما حقه؟

09

لاعب تمنيت بقاءه في الاتحاد؟

كان وجود المغربي عبد الرزاق حمد الله في الاتحاد فعّالًا أكثر من بنزيما، والجماهير تحبه أكثر من بنزيما.

10

هل ترى أن المغربي يوسف النصيري مناسب للاتحاد؟

لاعب ممتاز جدًا جدًا والمغاربة لهم تاريخ عظيم مع الاتحاد من أحمد بهجا وغيره وحمد الله آخرهم، وكنت أتمنى وجود حمد الله والنصيري معًا في الاتحاد وهو لاعب صغير في السن ويعطي ويخدم الفرق.

11

هل يوسف النصيري أفضل من بنزيما؟

بمراحل لصغر سنه ولقتاليته وحماسه، ولا أقصد التاريخ لأن بنزيما له تاريخه، ولكن من حيث العطاء داخل الملعب يوسف النصيري أفضل من بنزيما، وأتمنى أن الاتحاد يجدد دماءه بهذه الخانة التي احتكرها بنزيما ونام عليها، وأبناء المغرب يمتازون بالحماس والحرص على التسجيل والفوز.