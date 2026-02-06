6 فرق تتنافس في «IEM Kraków 2026»

أعلن كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن تأهل 6 فرق إلى مرحلة «البلاي أوف» في بطولة IEM Kraków 2026 لـ Counter-Strike 2

وتلعب الفرق الـ6 المتأهلة ضد بعضها في المرحلة المقبلة، في وقت سيُحدد في الفترة المقبلة من قبل مسؤولي البطولة التي تُلعب بنظام «الأون لاين».

وتأهل إلى مرحلة الـ«بلاي أوف» كل من «Team Spirit»، و «G2 Esports»، و «FURIA»، و «Team Vitality»، و «Aurora Gaming»، وأخيرًا «MOUZ».

يُذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أطلقت أخيرًا برنامجها الدولي للتصفيات المؤهلة للحدث الأكبر في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مسمى «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026».

ويضم البرنامج أكثر من 230 بطولة موزعة على كافة المناطق الرئيسة ومستويات المنافسة في الرياضات الإلكترونية، ويربط الدوريات المُنظمة من قبل الناشرين، والفعاليات الدولية الكبرى، والتصفيات المحلية المتخصصة في مسار واحد يمتد على مدار الموسم، وصولًا إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي ستحتضنها الرياض، العاصمة السعودية من 6 يوليو إلى 23 أغسطس 2026.