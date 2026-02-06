«سان سيرو» يزف أولمبياد الشتاء

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانوـ كورتينا، مساء الجمعة، رسميًا، باحتفال افتتاحي ضخم يحتضنه ملعب «سان سيرو»، الواقع في ميلانو.

وتبدأ فعاليات الدورة من ميلانو، العاصمة الاقتصادية عند الـ08:00 مساءً، بالتوقيت الإيطالي، عبر عرض يستمر ثلاث ساعات، ويتنقّل بين ثلاثة مواقع أخرى تمتد عبر جبال الألب، والدولوميت.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، العائدة إلى أوروبا بصيغة غير مسبوقة تعتمد على مواقع متباعدة، يفترض أن تخفف أثرها البيئي في مواجهة تغيّر مناخي يهدد وجود هذا الحدث نفسه.

وتنظم ألعاب 2026 في إيطاليا بعد 70 عامًا على ألعاب كورتينا دامبيتسو، و20 عامًا على ألعاب تورينو.

وتتوزع مواقع منافسات ألعاب ميلانو كورتينا، التي تستمر حتى 22 فبراير الجاري، على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع وسبعة مواقع.

وعلى عكس الروس في سوتشي الذين استضافوا أغلى ألعاب في التاريخ «24.6 مليار يورو»، أو الكوريين الجنوبيين في بيونج تشانج، اختار المنظمون الإيطاليون اللجوء إلى محطات معتادة على تنظيم مراحل كأس العالم، بهدف خفض التكلفة، المعلنة بـ5.2 مليارات يورو، وتقليل البصمة الكربونية، تماشيًا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد الدورة للمرة الأولى مشاركة 2900 رياضي في عروض الافتتاح من المواقع الأقرب إلى أماكن منافساتهم، في مسعى لتقليل التنقل، وتحديدًا في كورتينا، ليفينيو، وبرِداتسو.

ويحيي الحفل مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى، بينهم الأمريكية ماريا كاري، التي ستغني بالإيطالية، وأندريا بوتشيلي، مغني الأوبرا الإيطالي، ولانج لانج، عازف البيانو الصيني، وبييرفرانتشيسكو فافينو، الممثل والمنتج، والمغنية لاورا باوزيني.

وتستضيف أمريكا الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة عام 2028 في لوس أنجليس.