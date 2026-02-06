جيسوس يتراجع أمام كونسيساو

يبحث البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول، عن فوزه الأول منذ نحو ثمانية أعوامٍ على مواطنه سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، عندما يتواجهان، الجمعة، في الرياض ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وبالأرقام، لا يزال جيسوس متفوقًا على مواطنه في المواجهات بينهما، لكنَّ أفضليته تراجعت في الأعوام الأخيرة.

وآخر انتصارٍ للبرتغالي المخضرم أمام كونسيساو، يعود إلى أبريل 2018 عندما كان الأول مدربًا لسبورتينج لشبونة، والثاني مدربًا لبورتو.

وقاد الأول سبورتينج إلى الفوز على بورتو 1ـ0 ضمن إياب نصف نهائي الكأس في بلدهما، وهي ذاتها نتيجة الذهاب، لكنْ لصالح «التنين» الأزرق، لذا احتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، وكسِبها الفريق الأبيض والأخضر بنتيجة 5ـ4.

بعدها، تواجه المدربان خمس مراتٍ، آخرها ضمن موسم الكرة السعودية الجاري، والأربع الأولى على الملاعب البرتغالية، وجمعت بين بورتو وبنفيكا، الذي غادر جيسوس إليه عائدًا.

وحسم كونسيساو ثلاثًا من هذه المواجهات لصالحه، وانتهت الأخريان بالتعادل.

وعندما تواجها في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز الاتحاد 2ـ1 على النصر على ملعب «الأول بارك» الذي يجمع الفريقين في قمة الجولة الـ 21.

وبدأت المواجهات بين المدربَين عام 2012، وبلغت 20، كسِب جيسوس ثماني مبارياتٍ منها، مقابل سبعٍ لكونسيساو، مع خمسة تعادلاتٍ.