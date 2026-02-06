ماذا تعرف عن أنتويرب بعد بلوغه نهائي بلجيكا؟

يعد فريق رويال أنتويرب البلجيكي الأول لكرة القدم أقدم مؤسسة رياضية كروية في بلجيكا، حيث تأسس في عام 1880 بمدينة أنتويرب على يد مجموعة من الطلاب والعمال البريطانيين المقيمين هناك، وكان يحمل في بداياته اسم نادي أنتويرب للكريكت وكرة القدم قبل أن يركز نشاطه كليًا على كرة القدم ويحصل لاحقًا على الرقم التسلسلي الأول في سجلات الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ما منحه لقب «العجوز العظيم».

يمتلك النادي تاريخًا حافلًا بالإنجازات المحلية يتصدرها الحصول على لقب الدوري البلجيكي الممتاز خمس مرات في أعوام 1929 و1931 و1944 و1957 واللقب الأخير المحقق في موسم 2023 كما توج بلقب كأس بلجيكا أربع مرات أعوام 1955 و1992 و2020 و2023 بالإضافة إلى فوزه بكأس السوبر البلجيكي لعام 2023 ويبرز في تاريخه القاري الوصول إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1993 كآخر فريق بلجيكي يبلغ نهائيًا أوروبيًا حتى الآن.

يتخذ الفريق من ملعب بوسويل بضاحية دورن مقرًا رسميًا لمبارياته منذ افتتاحه في عام 1923 وهو الملعب الذي خضع لعمليات تحديث شاملة بدأت في عام 2017 لرفع طاقته الاستيعابية وتحويله إلى منشأة عصرية وتشتهر القاعدة الجماهيرية للنادي بتعصبها الشديد وولائها التاريخي للفريق حيث ترتبط هوية المشجعين ارتباطًا وثيقًا بالطبقة العاملة والتنوع الثقافي لمدينة أنتويرب مع وجود منافسة شرسة وتقليدية مع نادي بيرشخوت الجار اللدود في المدينة.

شغل منصب مدرب الفريق أسماء بارزة مثل الألماني جورج كيسلر والبلجيكي والتر ميوس والهولندي مارك فان بوميل الذي قاد النادي لتحقيق الثلاثية التاريخية في عام 2023 بينما تذخر قائمة أساطير النادي بأسماء تاريخية مثل فيك ميس الذي مثل الفريق في أكثر من خمسمائة مباراة والهداف جوزيف فان بيك وهانز بيتر لينهوف والحارس رودي سميدتس إضافة إلى أسماء حديثة مثل توبي ألدرفيريلد وفينسنت يانسن وديدييه لامكيل زي ورادجا ناينجولان الذين أسهموا في إعادة النادي إلى واجهة المنافسة المحلية والقارية.

ويعد السعودي مروان الصحفي من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق البلجيكي بعد انضمامه إليه في أغسطس 2025 بنظام الإعارة وشارك مع الفريق خلال موسم 2025ـ2026 في نحو 20 مباراة رسمية موزعة بين الدوري البلجيكي الممتاز وبطولة الكأس.

وبلغت حصيلة مشاركاته الميدانية أكثر من 1300 دقيقة لعب، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة هدف آخر، وتبرز مساهمته في بطولة كأس بلجيكا «كأس كروكي» من خلال مشاركته في مباريات الأدوار الإقصائية وصولًا إلى النهائي، حيث شارك بفاعلية في مواجهات حاسمة ضد فرق مثل سينت ترويدن ولا لوفير.