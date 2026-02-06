المرة الأولى.. الأهلي يبيع أطقم الألعاب المختلفة

وفَّر الأهلي أطقم الألعاب المختلفة بمتجر النادي الرسمي في جدة الأيام الماضية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بتاريخه.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، أصبحت أطقم فرق كرة السلة والطائرة واليد متاحة حاليًا داخل المتجر فقط.

فيما يجري العمل على طرحها عبر منصة «نون» خلال الفترة المقبلة، بعد توفر دفعات إضافية منها لبيعها إلكترونيًا.

ويحتل الأهلي مراكز متقدمة في الألعاب المختلفة الموسم الجاري، إذ يأتي ثانيًا في دوري اليد وبفارق 4 نقاط خلف الخليج الذي يتصدر بـ20 نقطة.

ويعتلي الأهلي صدارة دوري الطائرة بعد 9 جولات، فيما يحتل المركز الثاني في دوري السلة خلف العُلا مع نهاية الجولة السابعة عشرة.