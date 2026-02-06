فيليش ضرب كونسيساو.. وميلان الشراكة المؤلمة

تضع قمة الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي بين فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه الاتحاد، الجمعة، البرتغالي جواو فيليش، مهاجم الأصفر العاصمي، في مواجهةٍ تاسعةٍ أمام منافسٍ يقوده فنيًّا مواطنه سيرجيو كونسيساو، وللمرة الثانية داخل السعودية بعد شراكةٍ «مؤلمةٍ»، جمعت الاثنين الموسم الماضي في ميلان الإيطالي.

وفي 30 ديسمبر 2024، عُيِّن كونسيساو مدربًا لميلان خلفًا لمواطنه باولو فونسيكا بعد نحو ستة أشهرٍ من انتهاء تجربته التدريبية الطويلة مع بورتو البرتغالي، ومنحته إدارة النادي الإيطالي بعض التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية فور قدومه، منها التعاقد مع فيليش من تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة، في 3 فبراير 2025.

وشارك المهاجم مع الـ «روسونيري» في ثلاث مسابقاتٍ مختلفةٍ تحت قيادة كونسيساو، إحداها بطولة الدوري الإيطالي «Serie A» التي لعب فيها 15 من أصل 16 مباراةً ممكنةً مع المدرب، وكان أساسيًّا في أوَّل أربعٍ منها، دون تقديم إسهاماتٍ تهديفيةٍ، ليتحوَّل بعد ذلك إلى لاعبٍ احتياطي في ثمانيةٍ من أصل تسعة لقاءاتٍ متتاليةٍ.

وعاد فيليش إلى تشكيلة كونسيساو الأساسية في الجولات الثلاث الأخيرة، ليسجل هدفَيه الوحيدَين في الدوري الإيطالي خلال المباراتين الختاميتين، وأولهما في الخسارة بنتيجة 1ـ3 أمام روما بتاريخ 18 مايو 2025، والآخر خلال موقعة الانتصار 2ـ0 على مونزا بعد ذلك بأسبوع.

وإجمالًا، أنهى فيليش ذلك الموسم وفي جعبته 15 مشاركةً لحساب بطولة الدوري الإيطالي، منها ثمانٍ في تشكيلة كونسيساو الأساسية، وسبعٌ بديلًا، وحقَّقا سويًّا ثمانية انتصاراتٍ، مقابل تعادلٍ وحيدٍ، وست هزائم، دون إحراز أي فوزٍ في مواجهات الفرق التي تفوَّقت على ميلان في الترتيب، ليكتفي «الأحمر والأسود» بالمركز الثامن، الذي أبعده عن المشاركات القارية في الموسم الجاري.

وكانت لميلان رحلةٌ أفضل في كأس إيطاليا خلال ذلك الموسم، لكنَّها انتهت على مشهدٍ مؤلمٍ، ووسط بصمةٍ متواضعةٍ من جانب فيليش.

واستخدم كونسيساو ورقة المهاجم البرتغالي أربع مراتٍ ضمن البطولة، جميعها خلال الشوط الثاني، وسجل اللاعب هدفًا في الفوز على روما 3ـ1 لحساب الدور ربع النهائي، ثم لعب ما مجموعه 17 دقيقةً في مباراتي الذهاب والإياب أمام إنتر ميلان في دور الأربعة، قبل خوضه 28 دقيقةً في الخسارة المؤلمة بهدفٍ أمام بولونيا في النهائي.

وتعرَّض ميلان، بحضور كونسيساو وفيليش، إلى ضربةٍ موجعةٍ على المسرح القاري عندما واجه فينورد الهولندي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولعب المهاجم الدولي مباراتَي الذهاب والإياب أساسيًّا، ولم يُسهم تهديفيًّا فيهما، وتوقف الفريق عند تلك المباراة بالخسارة 0ـ1 خارج ملعبه، والتعادل 1ـ1 في إيطاليا.

وقبل تلك الشراكة، وقف البرتغاليان في معسكرين متضادين سبع مراتٍ، وبعد انفضاضها، تواجها مجدَّدًا في لقاءٍ وحيدٍ داخل السعودية.

وعندما كان كونسيساو يقود بورتو، واجهه فيليش سبع مراتٍ بقمصان بنفيكا البرتغالي، وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ولعب المهاجم مباراتين بشعار بنفيكا أمام كتيبة «التنانين» بقيادة كونسيساو، وسجل هدفًا، قاد به فريقه للفوز 2ـ1 في قمة الدوري البرتغالي، بتاريخ 2 مارس 2019.

ومع أتلتيكو مدريد، واجه بورتو ثلاث مراتٍ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ولم يقدم أي إسهاماتٍ تهديفيةٍ ضد فريق كونسيساو.

وفي دوري الأبطال أيضًا، خاض اللاعب مباراتين بقميص برشلونة أمام بورتو، وسجل هدفًا، منح الفريق الإسباني الفوز 2ـ1، في 28 نوفمبر 2023.

وبعد تلك المواجهات السبع جمعتهما شراكة ميلان، ثم عاد كلٌّ منهما إلى التنافس ضد الآخر عندما حضرا إلى السعودية.

وتقابل البرتغاليان خلال مباراة النصر والاتحاد، في 28 أكتوبر الماضي، لحساب ثمن نهائي كأس الملك، ولم يسجل فيليش، فيما قاد كونسيساو «النمور» للفوز 2ـ1.