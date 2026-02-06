نونيز يرفض فنربخشة.. والهلال يتمسك بأكتشيتشيك

رفض الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الانتقال إلى فنربخشة وفق مصدر خاص بـ«الرياضية» داخل النادي التركي.

وبيّن المصدر ذاته، أن النادي بذل مساعي حثيثة للحصول على خدمات نونيز قبل إغلاق نافذة الانتقال في تركيا مساء الجمعة، دون أي تقدم.

وأضاف المصدر أن اللاعب مرتاح في ناديه ولا يُبدي رغبة قوية في الرحيل، على عكس صفقات أخرى سعى أصحابها للانتقال مثل نجولو كانتي، لاعب الاتحاد.

وفي سياق آخر، أفاد المصدر ذاته أن الهلال رفض رسميًا عرض فنربخشة لاستعارة التركي يوسف أكتشيتشيك، مدافع الأزرق، موضحًا أن النادي السعودي يتمسك باللاعب ويعدّه ضمن مخططاته الفنية للفترة المقبلة.

وبيّن المصدر أن فنربخشة قدّم عرضًا رسميًا لمهاجم آخر بالتوازي مع تحركاته المتعثرة لضم نونيز، خاصة بعد مغادرة جون دوران ويوسف النصيري للفريق.

يذكر أن الهلال تعاقد مع نونيز ويوسف أكتشتشيك خلال الفترة الصيفية، وشارك الأول مع الأزرق في 22 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.

وضم الفريق العاصمي أكتشتشيك في الفترة ذاتها، ولعب 15 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.