مواجهات الجمعة.. تكافؤ بين النصر والاتحاد

يسود التكافؤ بين فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه الاتحاد حين يلتقيان في دوري المحترفين، الجمعة.

ويتواجه الفريقان للمرة الـ 11 يوم الجمعة في البطولة، عبر قمة الجولة الـ 21 من نسخة الدوري الجارية.

ومن أصل عشر مواجهاتٍ سابقةٍ بينهما في «المحترفين» يوم الجمعة، فاز النصر بثلاثٍ، والاتحاد بمثلها، وتعادلا أربع مراتٍ.

وحقق الفريق العاصمي انتصاراته الثلاثة بنتائج 3ـ0 و2ـ1 و2ـ0 أعوام 2013 و2018 و2025.

أمَّا انتصارات الفريق الجدَّاوي الثلاثة، فحققها بنتائج 5ـ2 و3ـ0 و2ـ1 أعوام 2011 و2022 و2024.

وجاءت التعادلات الأربعة بنتيجةٍ واحدةٍ 1ـ1 أعوام 2012 و2017 و2020 «مرتين».

وتعود آخر مواجهاتهما يوم الجمعة في «المحترفين» إلى 26 سبتمبر الماضي، وفاز فيها النصر بهدفي السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ثنائي الهجوم.