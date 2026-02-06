ذكرى فبراير الوحيدة.. ثلاثية اتحادية في النصر

انتهت مواجهةٌ وحيدةٌ، جمعت بين فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه الاتحاد في دوري المحترفين خلال شهر فبراير، بانتصارٍ عريضٍ لـ «النمور» قوامه ثلاثة أهدافٍ نظيفةٍ.

ويتواجه الفريقان، مساء الجمعة، للمرة الثانية خلال ثاني أشهر العام الميلادي في دوري المحترفين، ضمن الجولة الـ 21 من النسخة الجارية.

وفي عام 2022 استضاف الاتحاد، يوم 11 فبراير، الأصفر العاصمي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي تحمل حاليًّا اسم «الإنماء»، لحساب الجولة العشرين من الدوري.

وأمطر أصحاب الضيافة مرمى الفريق الزائر بأهداف البرازيلي رومارينيو، وعبد العزيز البيشي، والمغربي عبد الرزَّاق حمد الله.

وتبقَّى ثمانية لاعبين من الأسماء التي حضرت تلك المباراة، بواقع ثلاثة اتحاديين، وخمسة نصراويين.

ومن فريق الاتحاد الحالي حضر تلك المباراة الجناح عبد العزيز البيشي، صاحب الهدف الثاني، ومهند الشنقيطي، الظهير الأيمن، إلى جانب الجناح الآخر عبد الرحمن العبود الذي دخل بديلًا.

أمَّا في النصر، فلعب ذلك اللقاء من الأسماء الحالية عبد الإله العمري، قلب الدفاع، وسلطان الغنام، الظهير الأيمن، وعلي الحسن، لاعب الوسط، كما جلس عبد الله الخيبري، وسامي النجعي، ثنائي الوسط، على مقاعد الاحتياط، ودخل أولهما بديلًا خلال الشوط الثاني.

وعلى مدى جميع مواسم دوري المحترفين، الذي استحدث صيف 2008، لم يتواجه الفريقان في فبراير سوى خلال ذلك اللقاء.