آسيوية اللاكروس.. الهند تهيمن على لقبي الرجال والسيدات

حقق منتخب الهند لرياضة اللاكروس، لقبي فئتي الرجال والسيدات، ضمن البطولة الآسيوية التي استضافتها الرياض، في النسخة الثانية، التي نظمها الاتحاد السعودي للاكروس خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026.

وفي نهائي الرجال تغلب المنتخب الهندي على العراق بنتيجة 9ـ2، فيما حقق المنتخب السعودي المركز الثالث في منافسات الرجال عقب فوزه على باكستان بنتيجة 9ـ5.

أما نهائي السيدات فقد حققت لاعبات الهند، الميدالية الذهبية بعد فوزهن على منتخب باكستان بنتيجة 22ـ5.

وشارك في البطولة كل من السعودية، العراق، الهند، وباكستان، إذ اتسمت المباريات بالندية والحماس، وقدّمت صورة إيجابية عن تطور رياضة الأكروس في القارة الآسيوية.

وعقب ختام المنافسات، كرّم فهد بن معمر، رئيس الاتحاد السعودي للأكروس، المنتخبات الفائزة، بحضور مخلص علي رجب، القنصل العراقي لدى السعودية، الذي تابع المباراة النهائية للرجال.