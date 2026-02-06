جوارديولا: قرار سيلفا وهالاند أمام ليفربول مؤجل

أوضح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه سينتظر حتى الحصة التدريبية المقبلة لتحديد مدى جاهزية بيرناردو سيلفا، القائد ولاعب الوسط، للمشاركة في لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه ليفربول، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ25 للدوري الممتاز.

وغاب سيلفا عن فوز الفريق 3ـ1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في المقابل، رحب جوارديولا بعودة البرتغالي روبن دياز، قلب الدفاع، الذي وجد على مقاعد البدلاء خلال لقاء نيوكاسل، كما كشف عن أن المدافع جون ستونز عاد بالفعل للتدريبات الجماعية.

وكان بيرناردو تعرض لكدمة خلال مباراة سيتي الأخيرة في الدوري أمام توتنام «2ـ2» الأحد الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الجمعة، للحديث عن المباراة، التي تنظم على ملعب «آنفيلد»: «لا نعرف بعد حالة سيلفا، غدًا سيتدرب وسنرى».

كما سيعود مارك جيهي، قلب الدفاع، المنتقل حديثًا من كريستال بالاس، للتشكيلة بعد غيابه عن مباراة نيوكاسل بسبب عدم الأهلية، في حين جاءت أخبار إيجابية أخرى تخص دياز الذي وجد في قائمة الفريق للمرة الأولى مرة منذ شهر، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، بينما كان ستونز غائبًا منذ بداية ديسمبر الماضي، ويواصل استعادة لياقته تدريجيًا.

وأضاف جوارديولا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه :«دياز عاد، سنرى إذا كان سيحصل على دقائق، لكن هذا خبر جيد لنا.. ستونز خاض أمس أول تدريب له مع الفريق، خطوة بخطوة هو في طريقه للعودة».

ومن بين التغييرات، التي أجراها المدرب أمام نيوكاسل، إراحة الهداف النرويجي الدولي إرلينج هالاند، الذي وجد على مقاعد البدلاء، مع إشراك المصري عمر مرموش أساسيًا، الذي رد بتسجيل هدفي الافتتاح.

وعن إمكانية عودة هالاند مباشرة إلى التشكيل الأساسي أمام ليفربول، اكتفى جوارديولا بالقول: «دائمًا أقول إن هالاند هو أفضل مهاجم في العالم، لا أعلم إذا كان سيبدأ، سنرى غدًا.. هو الأفضل».

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق ست خلف أرسنال.