نيوم يكرر الانتصار على الرياض

كرر فريق نيوم الأول لكرة القدم تفوقه على نظيره الرياض في الموسم الجاري بعد فوزه عليه بهدف نظيف في المباراة التي جرت، الجمعة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نيوم، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وكان نيوم انتصر على الرياض 3ـ2 في الدور الأول من الدوري.

وبهذه النتيجة، حافظ نيوم على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة الثالثة تواليًا «فوزان وبينهما تعادل» رافعًا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الخليج «25 نقطة» أمام التعاون، السبت.

في المقابل، واصل الرياض غيابه عن الانتصارات للمباراة الـ 14 تواليًا، إذ يعود فوزه الأخير إلى الجولة السادسة، حينما كسب الخلود بهدف نظيف تلته ستة تعادلات وثماني هزائم.

وتجمد رصيد الفريق العاصمي عند 12 نقطة في المركز الـ 16.