النصيري يبدأ سريعا.. وإلينيخينا خارج القمة

يزجَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالمهاجم المغربي يوسف النصيري أساسيًا أمام النصر، الجمعة، في الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، بعد يومين فقط من التعاقد معه.

وأعلن النادي الجدّاوي تعاقده مع النصيري قادمًا من فنربخشة التركي في ساعات الأربعاء الأولى، واستقبله مساء اليوم ذاته، ثمّ كشف، الخميس، عن ضمّه للقائمة المغادرة إلى الرياض لمواجهة النصر، قبل اتخاذ كونسيساو قرارًا بإشراكه أساسيًا.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، يعود أحمد الجليدان، الظهير الأيمن، إلى التشكيل الأساسي للفريق في «روشن».

ويعود آخر ظهور له في الدوري بصفة أساسية إلى مباراة الفريق مع الخليج، 1 نوفمبر الماضي، لحساب الجولة السابعة.

ويظهر الجناح الفرنسي موسى ديابي في التشكيل أيضًا، بعد الشكوك التي حامت حول جاهزيته بداعي الإصابة.

في المقابل، غاب عن القائمة المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، الذي انضم إلى الاتحاد، الثلاثاء الماضي، قادمًا من موناكو الفرنسي.

وفضّل كونسيساو اختيار ثمانية لاعبين أجانب آخرين غير المهاجم الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

واصطحب المدرب إلى الرياض 10 من أصل 12 لاعبًا أجنبيًا في صفوف الاتحاد، واستبعد منهم إلينيخينا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، لاشتراط اللوائح الاستعانة بثمانية لاعبين غير سعوديين فقط خلال المباريات.

ويبدأ أجانب الاتحاد الثمانية المباراة، وبرفقتهم ثلاثة سعوديين، فيما يجلس على مقاعد الاحتياط تسعة أسماء محلية أخرى.

ويحرس المرمى الصربي بريدراج رايكوفيتش، ويلعب أمامه البرتغالي دانيلو بيريرا، وحسن كادش، والألباني ماريو ميتاي، ومهند الشنقيطي، وأحمد الجليدان.

ويتضمن الوسط كلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس، والجزائري حسام عوّار، والمالي محمدو دومبيا، والفرنسي موسى ديابي، فيما يقف النصيري مهاجمًا وحيدًا.