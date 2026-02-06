جيسوس يستعين بالعمري والخيبري وبروزوفيتش.. والحمدان بديلا

أعاد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المدافع عبد الإله العمري، وزميليه عبد الله الخيبري والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ثنائي الوسط، إلى التشكيل الأساسي في مواجهة الاتحاد، الجمعة، لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وتضمن التشكيل، الذي بثّه حساب النصر في «إكس»، أسماء اللاعبين الثلاثة، فيما غاب عنه سعد الناصر، الظهير الأيسر، وعلي الحسن، لاعب الوسط، والجناح أيمن يحيى، بعد مشاركتهم أساسيين في اللقاء الماضي أمام الرياض.

وفيما خرج الناصر من القائمة، يجلس الحسن وأيمن بديلين، وإلى جوارهما المهاجم عبد الله الحمدان، القادم أخيرًا بعد رحيله عن الهلال.

ويعود الظهور الأخير للخيبري وبروزوفيتش بصفة أساسية في الدوري إلى مباراة الفريق مع التعاون، 26 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 18.

أمّا العمري فلم يشارك أساسيًا في الدوري منذ بدئه مباراة الفريق مع القادسية، 8 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 14.

واستطاع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان تجاوز إصابته، ودخل التشكيل، فيما يستمر غياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة كليةً للمباراة الثانية على التوالي.

ويبدأ النصر المباراة بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه سلطان الغنام، والإسباني إنييجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، وعبد الإله العمري.

وفي الوسط يلعب البرازيلي أنجيلو جابرييل، مع عبد الله الخيبري، وبروزوفيتش، فيما يتكون الثلاثي الهجومي من كومان والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش.