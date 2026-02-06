ألجواسيل يؤجل عودة حمد الله

فضل الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عدم المخاطرة بمشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال مواجهة الخلود المقررة السبت، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي على ملعب نادي الحزم، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

والتحق المهاجم، البالغ 35 عامًا، بالتدريبات الجماعية، الأربعاء الماضي، عقب إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي إثر تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية خلال مباراة الريان، 23 ديسمبر الماضي، ضمن دور مجموعات دوري أبطال الخليج.

ووضع الجهاز الفني خطة من أجل عودة المهاجم المغربي إلى المباريات خوفًا من تجدد الإصابة على أن يشارك في جزء من مواجهة النهضة العماني، الثلاثاء المقبل، ضمن دوري أبطال الخليج.

ويفتقد الفريق العاصمي إلى خدمات الفرنسي ياسين عدلي أيضًا بداعي الإصابة، وفق ما ذكرت المصادر.

وينتظر أن يشهد اللقاء وجود الثلاثي فواز الصقور وعلي البليهي وهارون كمارا في القائمة بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، حصدها من الانتصار في أربع مباريات، وتعادله في سبع وخسارته ثماني مباريات.