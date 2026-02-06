10 باسكيين يدعمون مارتينيز

دعا الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، عشرةً من أبناء إقليم الباسك، الذي ينتمي إليه، لحضور مباراة «الأصفر» مع منافسه الاتحاد، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ورصدت «الرياضية» قدوم الضيوف العشرة إلى ملعب «الأول بارك»، مسرح اللقاء، مرتدين قميص مارتينيز النصراوي.

وحضر الشبَّان العشرة في حافلةٍ واحدةٍ، قبل بداية المباراة بنحو ساعةٍ ونصف الساعة، لدعم صديقهم الذي يشارك أساسيًّا.

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية»، قال أحدهم: «اللغط حول غياب كريستيانو رونالدو طغى على المباراة، ومع ذلك أرشح النصر للفوز بفارق هدفٍ واحٍد، رغم صعوبة الخصم».

ووُلِدَ مارتينيز عام 1991 في بلدية أونداروا التي تقع داخل بيسكاي، إحدى مقاطعات إقليم الباسك شمال إسبانيا.

وبدأ المدافع مسيرته الاحترافية من نادي ريال سوسيداد، أحد قطبَي الإقليم، ثم انتقل إلى الغريم أتلتيك بلباو، قبل أن يحطَّ رحاله عام 2023 في برشلونة، عملاق مقاطعة كاتالونيا، الذي رحل عنه إلى النصر الصيف الماضي.