الاتفاق يقهر ضمك بنتائج 2023

هزم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ضيفه ضمك 2ـ0، الجمعة ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، مكرِّرًا نتيجتَيه أمام الفريق ذاته في ذهاب وإياب الموسم قبل الماضي.

وأحرز الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، الهدف الأول لفريق المدرب سعد الشهري، في الدقيقة 19، وأضاف مختار علي، لاعب الوسط، الهدف الثاني، في الدقيقة 75، بعد تمريرةٍ من فينالدوم.

واستحوذ الضيف الكرةَ بنسبةٍ تجاوزت 58%، لكنْ دون ترجمةٍ إلى أهداف، عكسَ ما فعله صاحب الأرض، على ملعب «إيجو» في الدمام.

ورفع الفوز عدد نقاط الاتفاق إلى 35، فصعد مؤقتًا إلى المركز السادس في جدول الترتيب، متقدمًا بنقطة على الاتحاد، الذي يواجه النصر، مساء الجمعة في قمة الجولة. في المقابل، تجمَّد رصيد ضمك، الذي يدرِّبه البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، عند 12 نقطةً، وبقِي في المركز الـ 15.

ولحساب الجولة الرابعة من الموسم الجاري، فاز الاتفاق 3ـ1 على ضمك في ملعب الأخير بخميس مشيط.

وتغلَّب الاتفاق على الفريق ذاته 3ـ1 في ذهاب موسم الدوري 23ـ2024، و2ـ0 في الإياب، وهما نتيجتان تكرَّرتا الموسم الجاري، لكنْ مع فارق إجراء المباراة الأولى في الدمام، والثانية في خميس مشيط.

والتقى الجانبان 14 مرَّةً على صعيد الدوري، كسِب الفريق الشرقاوي سبعًا منها، وفاز ضمك في ثلاثٍ، وتعادلا في أربع مباريات.