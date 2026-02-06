غاب عن الملعب.. اسم ورقم رونالدو في المدرجات

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مباراة «الأصفر» مع ضيفه الاتحاد، الجمعة، لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، فيما يحضر في المدرَّجات عبر لافتاتٍ صغيرةٍ، تحمل اسمه ورقمه، وُزِّعت داخل ملعب «الأول بارك».

ووزَّع مشجعون نصراويون عددًا هائلًا من تلك اللوحات على الجماهير لحظة الدخول إلى مدرَّجات الملعب، لحضور اللقاء.

ويغيب رونالدو عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي، وسطَ تقاريرَ تتحدث عن اعتراضه على تواضع دعم النصر بالصفقات في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أخيرًا.

ولم يضم الفريق العاصمي عبر النافذة الشتوية سوى العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، والمهاجم عبد الله الحمدان.

وفي غياب «الدون»، فاز النصر على الرياض بهدفٍ دون ردٍّ خلال الجولة الماضية.