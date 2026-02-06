الفرحة الثامنة

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم انتصاره الثامن في دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، بعد تفوقه على ضيفه الرياض 1ـ0، الجمعة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 تصوير: محمد المانع