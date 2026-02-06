الشهري: جميع المباريات صعبة.. وكوكا ساعدنا

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، صعوبة جميع مباريات دوري روشن السعودي، واستهدافه إيصال ناديه إلى مراكز تليق به.

وصرّح الشهري، بعد الفوز 2ـ0 على ضمك الجمعة ضمن الجولة الـ 21: «ثلاث نقاط مهمة، مباراة كانت صعبة علينا، خاصةً أنَّ ضمك اختلف بعد التعاقدات الشتوية».

وتابع خلال مؤتمر صحافي: «تمكنا من التعامل معها، وأغلقنا المساحات عليهم، والقادم أفضل»، مشيرًا إلى تطوّر كافة الفرق بمرور الوقت.

وعدّ مدرب الاتفاق جميع مباريات المسابقة صعبة، وأوضح: «هدفنا تحقيق الانتصارات ووصول الاتفاق إلى مراكز تليق به وبجمهوره».

واستطرد في الحديث عن ضمك قائلًا: «فريق جيد ولديه أفكار جيدة، لذلك كانت المباراة صعبة علينا، أيضًا لعِبنا قبل يومين وهذا يرهق اللاعبين، ولكن في الفترة المقبلة لدينا وقت أطول للاستعداد».

وشدَّد الشهري على اهتمامه بالنتائج وليس بالأرقام، ردًا على سؤالٍ عن وصوله إلى الفوز العاشر خلال موسم الدوري، عادًّا النتائج الإيجابية نتيجة عملٍ جماعيّ.

وعن مهاجمه المصري أحمد حسن كوكا، قال: «كوكا لم يلعب منذ فترة طويلة، وهذا أحد أسباب عدم إحرازه أهدافًا اليوم، لكنه قدَّم مباراة جيدة وساعد الفريق، ومع خوض المباريات خلال الفترة المقبلة سيقدم الأفضل، هو لاعب كبير وغني عن التعريف».