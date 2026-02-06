كارينيو: حاولنا.. ولم نستغل الفرص

تحسر الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، على عدم استغلال لاعبيه الفرص في مواجهة نيوم، التي انتهت بخسارته 0ـ1، في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وتحدث كارينيو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، حسبما أورده الحساب الرسمي للنادي العاصمي في منصة «إكس»، قائلًا: «الشوط الأول كان متكافئًا إلى حد كبير بين الفريقين، وامتلك نيوم الأفضلية في الاستحواذ على الكرة، بينما نجحنا في التنظيم الدفاعي، واعتمدنا على الهجمات المرتدة، لكننا لم نتمكن من استغلالها بالشكل المطلوب».

وأضاف مدرب الرياض: «نيوم لعب بأسلوب السيطرة على الكرة، وشهد الشوط الأول فرصًا من الطرفين للتسجيل».

واختتم المدرب الأوروجوياني: «في الشوط الثاني تمكن نيوم من إحراز هدف التقدم، حاولنا بعدها العودة في النتيجة، وسنحت لنا عدة فرص محققة، إلا أن حارس مرماهم تألق، ونجح في التصدي لها».