«ريمونتادا» نادرة تمنح الشعلة نقاط جرش

حوَّل فريق الشعلة الأول لكرة القدم تأخره بأربعة أهداف إلى انتصار 6ـ4 أمام ضيفه جرش خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول في الخرج، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية.

وأنهى الفريق القادم من محافظة أحد رفيدة الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الضيوف أهدافهم عن طريق البيرتو جلومارت عند الدقيقة «12»، وضاعف خوسيه نكوليم النتيجة عند الدقيقة «21»، وعززوا تقدمهم بهدفين سريعين حملا توقيع مؤيد الشويفعي وجلومارت عند الدقيقتين «31 و35»، قبل أن يتمكن الشعلة من تقليص الفارق بواسطة محمد نخيلان عند الدقيقة «37» انتهى عليه الشوط الأول.

وبدأت انتفاضة أصحاب الأرض عند الدقيقة «53» عندما أحرز ماجد المطيري الهدف الثاني من ضربة رأسية، وبعدها بعشر دقائق عاد نخيلان ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يدرك المطيري التعادل بهدف شخصي «79».

وفي الوقت بدل الضائع تمكن الشعلة من قلب النتيجة عندما سجَّل له أيا كاسيمبو هدفين سريعين عند الدقيقتين «90+3 و90+6»، ليخطف أصحاب الأرض «ريمونتادا» نادرة منحتهم نقاط المباراة ويرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12، بينما بقي جرش عند 33 نقطة في المركز السادس.