إيفانجيليستا: غاب الحظ فخسرنا

بدا البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، راضيًا عن الأداء، ومحبطًا من النتيجة، بعد الخسارة 0ـ2 من الاتفاق، مساء الجمعة، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وصرّح البرتغالي خلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة: «إذا كان هناك حظ اليوم، فإننا لا نستحق الخسارة».

وأردف: «خطتنا نجحت، وصلنا إلى مناطق الاتفاق وسيطرنا على مجريات الشوط الأول، لكن الاتفاق سجّل من كرة واحدة، وطبقنا الأسلوب ذاته في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، ولم نوفّق».

وشدد: «أنا راضٍ عن الأداء، لكنني محبط من النتيجة.. ينقصنا الحظ والتوفيق في بعض المباريات، وفي هدف الاتفاق الثاني الكرة صدمت أحد لاعبينا وتحولت إلى هدف علينا، هذا ما يمكن تسميته بسوء حظ وغياب التوفيق».

وأكد البرتغالي حاجة اللاعبين الجدد، المنضمين للفريق خلال الانتقالات الشتوية، إلى الوقت، وقال: «حضروا إلى بلد جديد وأجواء جديدة وزملاء جدد، يحتاجون إلى وقتٍ للتأقلم مع الفريق، وأتمنى أن يقدموا الإضافة».