مختار ينهي غياب 3 أعوام

أحرز مختار علي، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، هدفًا، الجمعة أمام ضمك، هو الأول بالنسبة له منذ نحو 3 أعوام، والأول بقميص «النواخذة».

وأسهم علي في فوز الاتفاق على ضمك، 2ـ0، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وآخر هدفٍ له قبل المباراة سجَّله لصالح الطائي أمام العدالة، في 16 فبراير 2023 قبل نحو 3 أعوام، ضمن الجولة الـ 17 من موسم الدوري 2022ـ2023.

ولعِب علي 35 مباراةً مع الاتفاق قبل الجولة الجارية، غاب في جميعها عن سجلّات الهدافين.

ويمثّل اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، الفريق الشرقاوي منذ يناير من العام الماضي.

وأعاره النصر، ناديه السابق، إلى الطائي مرتين ثم الفتح، فيما ضمّه الاتفاق في صفقة انتقالٍ دائم.

وأحرز علي، المعروف بأدواره الدفاعية في وسط الميدان، 6 أهداف فقط في مسيرته مع الفرق السعودية الأربعة التي ارتدى شعاراتها.