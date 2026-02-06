المرة الأولى.. العلا ينتزع لقب دوري السلة

تُوِّج فريق العُلا الأول لكرة السلة بلقب بطولة الدوري السعودي 2025ـ2026 عقب تغلبه على مضر بفارق 46 نقطةً بواقع 123ـ77 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 18 من البطولة، الجمعة.

وجرت مراسم التتويج في صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة عقب انتهاء المباراة مباشرةً.

وانتظر العُلا حتى الجولة الأخيرة لحسم اللقب الأول في تاريخه وسط منافسةٍ من الاتحاد والأهلي، اللذين تواجها في التوقيت ذاته، وانتهت المباراة لصالح الأول 81ـ76.

وهنَّأ الدكتور غسان طاشكندي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، فريق العُلا وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري بالقول: «نبارك لنادي العُلا إدارةً وجماهيرَ بتحقيق لقب البطولة، ونقول هاردلك للاتحاد والأهلي». مبينًا أن الموسم سيستمر ببطولة المربع الذهبي، وكأس الاتحاد السعودي.