نصف النهائي.. برشلونة وأتلتيكو في التحدي العاشر

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي سحبت الجمعة، عن مواجهة ثقيلة بين فريق برشلونة الأول لكرة القدم وأتلتيكو مدريد في سيناريو يعاد للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة منذ موسم 1924ـ1925.

وتأهل برشلونة، البطل القياسي بـ 32 لقبًا إلى نصف النهائي، الثلاثاء، على حساب ألباسيتي «2ـ1»، بينما صعد أتلتيكو «10 ألقاب» بخماسية نظيفة في شباك ريال بيتيس الخميس. أما طرفا المربع الذهبي الآخر فهما أتلتيك بلباو، ثاني أكثر المتوَّجين «24» وريال سوسيداد «لقبان» في ديربي باسكي.

ويملك برشلونة تفوقًا واضحًا على أتلتيكو في المربع الذهبي بفضل سبعة انتصارات مقابل خسارتين. ومن بين تلك المواجهات نجح الفريق الكاتالوني في التتويج باللقب ست مرات، وهو ما يأمل أن يتكرر هذه المرة بالسابع.

وبخلاف تلك المواجهات التقى الفريقان في النهائي مرتين، الأول ذهب لصالح برشلونة في 1926 «3ـ2»، أما الثاني فكان من نصيب أتلتيكو 1996 «1ـ0».

وكانت أولى مواجهات نصف النهائي موسم 1924ـ1925، وفاز برشلونة على ملعبه 3ـ2، وخسر الإياب 1ـ2، ليحتكما إلى مباراة فاصلة ذهبت لمصلحة الكاتالوني 2ـ1، ليتوج بعدها بلقب النسخة الـ 25 على حساب أريناس بهدفين نظيفين.

واستمر تفوق برشلونة في أربع مواجهات على التوالي أعوام 1953، 1968، 1971، و1974، بينما ردَّ الفريق العاصمي الدين مرتين 1991 و2000، والأخيرة هي الأولى التي يفوز فيها ذهابًا وإيابًا، ويحافظ على نظافة شباكه. ولج الفريق في هاتين المرتين النهائي كسب الأول على حساب ريال مايوركا، بينما سقط أمام إسبانيول في الثاني.

في الجانب الآخر، التقى الفريقان الباسكيان مرتين من قبل في نصف النهائي وذهبت نتيجتهما لصالح أتلتيك بلباو في 1923 و1987. كما اصطدما في النهائي مرتين أيضًا، 1910 «بالنظام القديم للتأهل» و1920 وكان اللقبان أيضًا من نصيبه.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في المربع الذهبي الموسم الماضي حملت كثيرًا من الإثارة، فأتلتيكو فرض التعادل 4ـ4 في ملعب برشلونة الذي ردَّ بدوره بهدف نظيف إيابًا، ليضرب موعدًا في النهائي مع ريال مدريد على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية، وتمكن من حصد اللقب الـ 32 في مباراة انتهت نتيجتها بـ 3ـ2.

ويجرى الدور قبل النهائي للموسم الجاري بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى مباراة الذهاب بين برشلونة وأتلتيكو في مدريد، أحد أيام 10 و11 و12 فبراير الجاري، بينما سيلعب الإياب أحد أيام 3 و4 و5 مارس المقبل. ويتأهل الفائزان من كلتا المواجهتين إلى النهائي على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية في أبريل المقبل.