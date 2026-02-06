موسم سادس.. النصر لا يهدر نقاط الاتحاد

هزم فريق النصر الأول لكرة القدم منافسه الاتحاد مجدَّدًا، الجمعة، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ 21، في تكرارٍ لنتيجة لقاء الدور الأول، محققًا فوزين على «النمور» في نسخةٍ واحدةٍ من الدوري للمرة السادسة منذ بدء حقبة «المحترفين» صيف 2008.

وسيطرت السلبية على المباراة حتى الدقيقة 84 التي سجل فيها الجناح السنغالي ساديو ماني الهدف النصراوي الأول من ركلة جزاءٍ.

وأضاف البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، الهدف الثاني في سادس دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي 26 سبتمبر الماضي، فاز النصر بالنتيجة ذاتها على ملعب «الإنماء» في جدة، لحساب الجولة الرابعة.

وفاز النصر بمباراتيه أمام الاتحاد، على غرار مواسم 2013ـ2014 و2014ـ2015 و2015ـ2016 و2017ـ2018 و2023ـ2024.

وفي المجمل، حقق فوزه الـ 15 على الاتحاد خلال عصر «المحترفين»، موسِّعًا الفارق مع منافسه، الذي خسر أمامه 12 مرةً، مقابل تسعة تعادلاتٍ، عبر 36 مواجهةً.

وواصل الأصفر العاصمي انتصاراته في دوري روشن السعودي للمباراة السادسة على التوالي، متجنبًا إهدار أي نقطةٍ منذ سلسلة تعثراته الأربعة بتعادلٍ وثلاث هزائم من الجولة 12 إلى 15.

أمَّا الاتحاد، فذاق ألم الهزيمة مجدَّدًا بعد ثلاث جولاتٍ، شهدت انتصارين تخللهما تعادلٌ.

وعاد النصر إلى المركز الثاني بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الهلال المتصدر، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطةً.

في المقابل، تجمَّد رصيد الاتحاد عند 34 نقطةً، وأنهى الجولة محتلًا المركز السابع.