الريال يخسر رودريجو 10 أيام

خسر ريال مدريد الإسباني جهود البرازيلي رودريجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بسبب إصابةٍ في أوتار المأبض لفخذه، وفق ما أعلنه، الجمعة، دون أن يحدد مدة غيابه التي قدَّرتها وسائل إعلام بعشرة أيامٍ.

وجاء في بيان النادي: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا رودريجو من قِبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيَّن إصابته بالتهابٍ في أوتار المأبض لفخذه. سنتابع تطور حالته».

ويفتقد الريال أيضًا المهاجم البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور للإيقاف، والإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، للإصابة في فخذه خلال زيارته، الأحد، إلى ملعب فالنسيا في الدوري الإسباني.

وغاب رودريجو عن التدريبات الجماعية الخميس والجمعة، مفضِّلًا العمل داخل المرافق الطبية، ما أثار الشكوك حول مشاركته في مباراة فالنسيا على ملعب «الخفافيش» حيث كان مرجَّحًا أن يبدأ أساسيًّا في ظل غياب فينيسيوس.

وقد لا ينحصر غياب اللاعب، البالغ 25 عامًا، بمباراة فالنسيا فقط، إذ قد يفتقده الفريق في المباراة التالية في الدوري ضد ريال سوسيداد، الأسبوع المقبل، إذ قدَّرت تقاريرُ محلية فترة غيابه بعشرة أيامٍ.

ولم يكن رودريجو موفقًا تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا حيث غاب عن أول ثلاث مبارياتٍ للأخير بسبب مشكلةٍ عضليةٍ.

ومنذ عودته، لم يشارك أمام فياريال، ولعب أقل من 50 دقيقةً موزَّعةً على مباراتي بنفيكا البرتغالي، ورايو فاليكانو، وها هو يستعد لابتعادٍ جديدٍ عن الملاعب.