أرتيتا معتذرا: لم نتعمد التقليل من احترام تشيلسي

اعتذر الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لنظيره في تشيلسي ليام روسينيور، بعدما اتهم الأخير أنَّ منافسه وجاره اللندني لم يظهر احترامًا لهم، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الثلاثاء.

وظهر روسينيور في لقطات تلفزيونية خلال عمليات إحماء اللاعبين بملعب الإمارات، قبل المباراة التي خسرها تشيلسي بهدف نظيف، وهو يطالب أحد مساعدي أرتيتا بالذهاب إلى نصف ملعبه.

وفسَّر روسينيور الواقعة، خلال مؤتمر صحافي الخميس، قائلًا: «طلبت منه، ربما بغير أدب، أن يتأكد من كونه في نصف ملعبه». وتابع: «أنا لست هنا لممارسة ألعاب الذكاء، إنه فقط ما أظنه الحق والاحترام، هناك قيم محددة في كرة القدم، وفي هذه اللحظة لم أعتقد أنَّ فريقي حظي بالاحترام الكافي».

وعلى الرغم من ذلك فإن أرتيتا ردَّ على روسينيور في مؤتمره الصحافي الجمعة، قائلًا: «لا أعرف ما إذا كان يبالغ في ردة فعله، إنه رأيه.. بوضوح، نحن نحترم الجميع، وفي أي مرحلة، إذا ذهب أحد أفراد طاقمنا إلى نصف ملعب تشيلسي، فنحن نعتذر عن ذلك، وهذا ما في الأمر».

وأضاف: «الأمر شائع في كرة القدم، خاصة بالنسبة لحراس المرمى، لأنه يتعين عليهم ركل الكرة لمسافات بعيدة».

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «أحيانًا لا يمكنك أن تلتزم بنصف ملعبك، لأنك لا يمكنك أن تكون حذرًا بشأن كل شيء.. نحن بشر ونتفاعل مع أي شيء، وهذا طبيعي أن تحاول أن تقدم النموذج الصحيح، وإذا كانت هذه هي النية فلا بأس».

ويستقبل أرسنال السبت سندرلاند لحساب الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز. ويتصدر الفريق جدول الترتيب بـ 53 نقطة بفارق سبعة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجهه في نهائي كأس الرابطة.