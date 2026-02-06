المقاطعة مستمرة.. جيسوس ولاعبو النصر يرفضون الحديث

قاطع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، ولاعبوه المؤتمر واللقاءات الصحافية مجدَّدًا بعد الفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وواصل النصراويون انتهاج خيار المقاطعة الإعلامية، سواء قبل أو بعد المباراة، للجولة الثانية على التوالي.

وأفاد مراسل «الرياضية» في ملعب «الأول بارك»، مسرح اللقاء، بامتناع جيسوس ولاعبي النصر عن الحديث إعلاميًّا بعد صافرة النهاية.

واتَّخذ المدرب واللاعبون القرار ذاته في الجولة الماضية التي شهدت انتصارهم على الرياض بهدفٍ دون ردٍّ.

كما لا يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم الفريق، في الدوري منذ جولتين أيضًا، وسط تقارير تفيد باعتراضه على تدني دعم النصر بالصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وواصل الأصفر العاصمي انتصاراته في دوري روشن السعودي للمباراة السادسة على التوالي، متجنبًا إهدار أي نقطةٍ منذ سلسلة تعثراته الأربعة بتعادلٍ وثلاث هزائم من الجولة 12 إلى 15.

وعاد النصر إلى المركز الثاني بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الهلال المتصدر، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطةً.