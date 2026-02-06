جالتييه: انتصارنا مهم.. والحارس أنقذنا

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار على الرياض 1ـ0 ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، مرجعًا عدم ظهور فريقه بالمستوى المأمول في الشوط الأول إلى ما وصفه بـ «بطء إيقاع المباراة».

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، الجمعة، نقل الحساب الرسمي لنادي نيوم عبر منصة «إكس» عن جالتييه قوله: «حققنا انتصارًا مهمًّا، لكن الأداء في الشوط الأول لم يكن كما خططنا له، وكانت هناك صعوبةٌ في صناعة الفرص بسبب بطء إيقاع المباراة».

وأضاف المدرب الفرنسي: «أحيانًا يجب أن تفوز في مبارياتٍ من هذا النوع، فقد بذلنا مجهودًا كبيرًا من أجل حصد النقاط الثلاث».

وتابع مدرب نيوم: «في مبارياتٍ أخرى، قدَّمنا مستوياتٍ أفضل، لكننا لم نتمكَّن من الحصول على النقاط الثلاث، أمَّا الآن فنجحنا في تحقيق الفوز، ومن المهم أن نعرف كيف نفوز بمثل هذه المباريات».

وأثنى جالتييه على مستوى البرتغالي لويس ماكسيميانو، حارس المرمى، مؤكدًا أنه قدَّم أداءً كبيرًا، وأنقذ الفريق في عديدٍ من الفرص الخطيرة.