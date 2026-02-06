تعودنا أن تكون فترة الانتقالات الصيفية أقوى وأكثر صفقات من الفترة الشتوية، والأسباب مرتبطة بطول الفترة والاستعداد لموسم جديد ومعسكر إعداد وفي الغالب مدرب جديد، أما الفترة الشتوية فهي لتلبية أهم احتياجات الفريق الضرورية ولذلك لا تتجاوز صفقات الشتاء نجمين أو ثلاثة ونجاحهم صعب لانتقالهم وسط الموسم، وربما يكون الاستثناء «شتوية الزعيم».

«الهلال» عقد 7 صفقات لنجوم انضموا لكتيبة «إنزاجي» الذي تخلص من 7 نجوم لا يرغب استمرارهم، ولعل أبرز الصفقات انتقال «بنزيما» من المنافس «العميد» التي أحدثت ضجة لم تهدأ حتى اليوم، وقد زاد من أصدائها رد فعل أشهر نجوم كرة القدم على الإطلاق «رونالدو» الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بإضرابه عن اللعب مع «النصر» احتجاجًا على «شتوية الزعيم».

في رأيي المتواضع أن «الدون» كان عاقدًا العزم على أن يكون هذا الموسم أفضل مواسمه مع «النصر»، وقد تم تحقيق مطالبه في الصيفية بصفقات مدوية بقدوم «فيليكس وكومان ومارتينيز» سبقهم المدرب البرتغالي «جيسوس»، وبدأ الموسم بعشرة انتصارات متتالية فكان البرتغالي راضيًا عن فريقه رغم الخروج من بطولتي السوبر والكأس، ثم تعثر «العالمي» في أربع مباريات متتالية فدخل في مرحلة شك تلاها تعثر «الزعيم» في ثلاث مباريات جعلت الفارق نقطة واحدة، فأصبحت المنافسة متقاربة من وجهة نظره حتى جاءت «شتوية الزعيم».

ليس من حق «رونالدو» ولا غيره التحكم في سياسات الأندية الأخرى في التعاقدات، ولو وجّه سهام غضبه على ناديه لتفهمنا موقفه شريطة ألا يضرب عن المشاركة، ولكن طريقة الاحتجاج تركت آثارًا سلبية تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بطريقة أضرت بالمشروع، بقي أن أؤكد أن الكرة مازالت في الملعب فالمنافسة لم تحسم بعد، ففارق النقاط قليل قياسًا بالنقاط المتبقية التي تصل إلى 42 نقطة مازالت تنتظر التحصيل، وأعتقد أن رفع راية الاستسلام ليس من شيم الفرسان ونحن نعلم أن الفارس البرتغالي يلعب في كتيبة فارس نجد، وعلى منصات المنافسة نلتقي،