كونسيساو: المباراة متزنة.. والحكم غيَّر مسارها

حمّل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، مسؤولية تحوُّل مسار مباراة «النمور» مع النصر، التي انتهت لمصلحة الأصفر العاصمي بهدفين نظيفين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال كونسيساو: «المباراة كانت متّزنة، لكن مع الأسف قرارات التحكيم غيّرت مسارها».

وأضاف: «روح اللاعبين حضرت، وكانت من أفضل المباريات للفريق، وارتكبنا بعض الأخطاء لكنها لا تؤثر في نتيجة اللقاء».

وتابع: «كانت لنا ركلة جزاء في الدقيقة 12، وأيضًا في الدقيقة 20 اصطدمت الكرة بيد أنجيلو».

وأردف مدافعًا عن طريقة تعامل لاعبيه مع اللقاء: «سير المباراة يفرض عليك اللعب بأسلوب معين، وكانت لنا فرصة قبل هدفهم، ولا يُمكن تحميل الروح وحدها مسؤولية كل شيء. جهزنا فريقنا لمواجهة منافس قوي، ومستوى الطرفين كان متقاربًا».

وردًا على سؤال من «الرياضية» حول ما يريد توجيهه للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذكر كونسيساو: «ليس لدي رسالة للجنة الحكام، فقط شاهدوا ما حدث اليوم. أتحدث عن وقائع. فريقان متقاربان تنافسا ثم تحدث أشياء تغير شكل اللقاء. أترك التعليق لهم».

وعن افتقاد الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى الهلال عبر النافذة الشتوية أجاب باقتضاب: «كريم ليس جزءًا من فريقنا».

وبعد ثلاث جولاتٍ، شهدت انتصارين تخللهما تعادلٌ ذاق الاتحاد ألم الهزيمة مجدَّدًا، وتجمَّد رصيده عند 34 نقطةً، وأنهى الجولة محتلًا المركز السابع.