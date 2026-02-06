البطولة العربية.. قوى الخليج تنافس في 15 لعبة

دشن فريق ألعاب القوى في نادي الخليج حصصه التدريبية، الجمعة، استعدادًا لانطلاق منافسات اللعبة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة حتى 10 فبراير الجاري.

ويشارك فريق نادي الخليج بعشر لاعباتٍ في 15 مسابقةً، تشمل سباقات 100 متر، و200 متر، و400 متر، و400 متر حواجز، و100 متر حواجز، و1500 متر، و3000 متر، إلى جانب مسابقات الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، ومنافسات الرمي المتمثلة في رمي الرمح، ودفع الجلة، ورمي القرص، ورمي المطرقة، إضافةً إلى منافسات التتابع 4×100 متر و4×400 متر.

من جهةٍ أخرى، شارك فريق السعودية للرماية في منافسات مسابقة المسدس حيث حل في المركز الرابع بمجموع 1566 نقطةً.

ويستعد فريق السعودية للرماية للمشاركة، الأحد، في منافسات البندقية ضمن جدول البط