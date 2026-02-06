ممتاز السيدات.. النصر يحلق بالانتصار التاسع

أحكم فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات قبضته على صدارة الدوري الممتاز بعد أن حوَّل تأخره بهدف أمام القادسية إلى انتصار 3ـ1، الجمعة، على ملعبه ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف الأيسلندية سارة بيورك، قبل أن يقلب النصر النتيجة خلال مجريات الشوط الثاني، إذ أدركت التنزانية كلارا لوفانجا التعادل عند الدقيقة «47»، وأضافت البرازيلية ماريا إدواردا الهدف الثاني في الدقيقة «68» من ركلة جزاء، وعزَّزت الكونغولية روث كيبوي التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة «72».

وبهذه النتيجة، سجَّل الفريق النصراوي انتصاره التاسع على التوالي، معززًا موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة «27 نقطة».

في المقابل، أوقفت الخسارة سلسلة من 3 انتصارات متتالية للفريق القدساوي الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع.

ويحل النصر ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة العاشرة من الدوري، السبت بعد المقبل، على ملعب الأخير في جدة، وقبله بيومين يواجه القادسية مضيفه العلا في المدينة المنورة لحساب الجولة ذاتها.