الرحلة الـ 12.. رودريجيز يقود مينيسوتا

وقَّع الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز، صانع الألعاب، في كشوفات فريق مينيسوتا يونايتد الأمريكي الأول لكرة القدم، الجمعة، بعد موسم قضاه مع ليون المكسيكي، ليصبح سابع نادٍ يلعب له منذ رحيله عن ريال مدريد 2020.

وأعلن النادي، المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، على موقعه الإلكتروني الجمعة، أنَّ رودريجيز «34 عامًا» وقَّع عقدًا حتى يونيو 2026 مع خيار التمديد حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح خالد الأحمد، المدير الرياضي للنادي، في بيان: «لا شك أنَّ رودريجيز لاعب يملك الجودة والرؤية والخبرة على أعلى المستويات في اللعبة. نحن متحمسون لإضافة إبداعه وذكائه الكروي للمجموعة.. في الوقت ذاته، هذه الخطوة تتعلق بالقوة الجماعية، ليس الاعتماد الكلي على لاعب واحد».

من جانبه، ذكر رودريجيز: «أنا سعيدٌ للغاية بهذه المرحلة الجديدة في حياتي. أتمنى أن أكون في أفضل حالاتي لأُدخل البهجة على هذه المدينة وعلى كل من وضعوا ثقتهم بي. أتطلع بشوق للقاء جميع مشجعي مينيسوتا المتحمسين، فأنا أيضًا لاعب شغوف، وأرغب في بذل قصارى جهدي على أرض الملعب، وأسعى دائمًا إلى الفوز».

إجمالًا، شارك رودريجيز في دوريات الدرجة الأولى في كولومبيا، والأرجنتين، والبرتغال، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإنجلترا، وقطر، واليونان، والبرازيل، والمكسيك خلال الفترة من 2008 إلى 2025، مسجلًا 127 هدفًا و161 تمريرة حاسمة في 516 مباراة في جميع المسابقات.

وتُوِّج قائد المنتخب الكولومبي بالعديد من الألقاب طوال مسيرته، فمع ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 2، والسوبر الأوروبي 2، وكأس العالم للأندية 2، الدوري الإسباني 2، وكأس السوبر الإسباني. ومع بايرن ميونيخ «2017 إلى 2019»، فاز أيضًا بكأس ألمانيا، ولقب الدوري 2، وكأس السوبر المحلي 2.

على الصعيد الدولي، مثَّل رودريجيز المنتخب الكولومبي للمرة الأولى 2011، ومنذ ذلك الحين خاض 122 مباراة سجَّل خلالها 31 هدفًا. وتُوِّج بالحذاء الذهبي في مونديال 2014 بستة أهداف. وبعد ظهوره في كأس العالم 2018، يتوقع أن يواصل قيادة منتخبه في النسخة المقبلة 2026. كما شارك في أربع نسخ من بطولة كوبا أمريكا.