ريشة: الحكم حرم الاتحاديين من جزائية واضحة

نوَّه المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، إلى خطأ للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حرم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من ركلة جزاءٍ مستحقة في مباراته مع النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وبعد الاشتباه في وجود لمسة يدٍ من الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 12، توجَّه فينتشيتش إلى شاشة تقنية VAR لمراجعة الحالة، ثم عاد إلى أرض الملعب مجدَّدًا، وأمر باستئناف اللعب دون احتساب شيءٍ.

وقال ريشة عن الحالة: «اليد كبَّرت جسم سيماكان، وكانت ممدودةً خارجه لحظة اصطدامها بالكرة، وغيَّرت مسارها، وتوجَّب على حكم المباراة احتساب ركلة جزاءٍ مستحقة للاتحاد».

وأضاف: «إذا اصطدمت الكرة باليد بعد تغيُّر مسارها من الساق، فكان يمُكن ألَّا تحتسب الركلة، لكنها اصطدمت باليد مباشرةً كما اتضح أثناء الإعادة، والحكم أخطأ بالتغاضي عن الجزائية».

وأكد ريشة صعوبة الحُكم على ملامسة الكرة يد البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط النصر، داخل منطقة جزاء فريقه، في الدقيقة 14 بسبب عدم توفر الزاوية المناسبة من الناقل الرسمي.

وأبان: «عندما تأتي الكرة من مسافةٍ بعيدةٍ، حتى لو اصطدمت بالأرض، اللاعبُ يكون لديه فرصةٌ لإبعاد يده عن مسارها، لذا في حال اصطدمت بها من الواجب احتساب ركلة جزاءٍ، لكن الإعادات المتوفرة لا تُظهر بوضوحٍ بأي جزءٍ استقبل جابرييل الكرة».

وأيَّد المحلل التحكيمي القرار الذي اتخذه فينتشيتش باحتساب ركلة جزاءٍ للنصر في الدقيقة 82 نتيجة لمسة يدٍ من محمد برناوي، مدافع الاتحاد.

وذكر: «يد برناوي كانت بعيدةً عن جسده، وأدَّت إلى تكبيره، وقطع بها طريق الكرة المتجهة لمرمى الاتحاد، والحكم اتخذ القرار الصحيح، وبتأييدٍ من غرفة تقنية VAR عبر سماعة الأذن».

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب «الأول بارك»، معقل النصر، بفوز أصحاب الضيافة 2ـ0.