الفيحاء الإخفاق الوحيد.. ماني يسجل جزائية نصراوية سادسة

سجَّل السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا سادسًا من سابع ركلة جزاء يسددها بقميص «الأصفر»، ممهدًا طريق الفوز على الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ووقتما كان التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة، انبرى ماني لركلة جزاء في الدقيقة 84 وأسكنها شباك الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، تحمل السنغالي مسؤولية تسديد ركلات الجزاء 7 مرات في مشواره مع النصر، ولم يهدر سوى واحدة.

وقبل الاتحاد، سجَّل 5 جزائيات في أحد والحزم والخليج والوحدة والأخدود، فيما أهدر أمام الفيحاء، العام قبل الماضي.

ويوثق الموقع 30 ركلة جزاء لماني خلال مجمل مسيرته، ترجم 23 منها إلى أهداف، وأهدر سبعًا.

ورفع لاعب ليفربول الإنجليزي السابق عدد أهدافه في الموسم الجاري إلى 8، فيما قدَّم 6 تمريرات حاسمة، عبر 21 مشاركة.