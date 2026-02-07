بحكم قضائي.. مبابي يكسب 5.9 مليون من باريس

ألزمت محكمةٌ فرنسيةٌ نادي باريس سان جيرمان بدفع 5.9 مليون يورو لكيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، خلال ثمانية أيامٍ، لتضاف إلى 61 مليونًا، صدر بها حكمٌ سابقٌ، منتصف ديسمبر الماضي.

ويتعلَّق هذا المبلغ بإجازاتٍ مدفوعةٍ، ما زال يتعيَّن على النادي تسديدها لقائد منتخب فرنسا الذي تركه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني عامَ 2024، وفق مصدرٍ مقرَّبٍ من الملف.

وأكد المصدر ذاته ما نشرته صحيفة «ليكيب» في وقتٍ سابق، كاشفًا عن أن باريس تلقَّى، الجمعة، أمرًا بالدفع، صدر عن محضرٍ قضائي، يُلزمه بتسديد هذا المبلغ خلال ثمانية أيامٍ.

وأوضح النادي الفرنسي في تصريحٍ صحافي، أن مناقشاتٍ تجري مع ممثلي اللاعب بشأن ترتيبات تسوية المبالغ المتبقية، مشيرًا إلى أن جميع الرواتب والمكافآت المستحقة لمبابي دُفعت بالكامل.

وكان مجلس إدارة النزاعات العمالية في باريس، حكم، 16 ديسمبر الماضي، بإلزام النادي بدفع 61 مليون يورو للاعب رواتبَ ومكافآتٍ وإجازاتٍ مستحقةً، لم يتقاضاها بعد نهاية عقده.

ويُعادل هذا المبلغ نحو 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت التي لم يسدِّدها النادي للاعب خلال انفصالهما المتوتِّر صيف 2024، فيما يُمثِّل الباقي مستحقات الإجازات المدفوعة. وذكر النادي أنه، كما ردَّد دائمًا، سينفذ الحكم الصادر مع احتفاظه بحق الاستئناف.

وحسبَ مصدرٍ آخرَ مقرَّبٍ من الملف، يتعيَّن على النادي خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرارٍ بشأن الطعن، أو عدمه في الحكم الصادر لصالح مبابي، 16 ديسمبر.