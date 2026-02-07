مولودية الجزائر ينعش حظوظه الإفريقية بثنائية الهلال

أنعش فريق مولودية الجزائر الأول لكرة القدم حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على ضيفه الهلال السوداني 2ـ1 على ملعب «علي عمار» ضمن مباريات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة، الجمعة.

ورفع مولودية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال، الذي بقي متصدرًا، على الرغم من الخسارة برصيد 8 نقاط، في انتظار ما تسفر عنه مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي «5 نقاط» وسان لوبوبو الكونغولي «4 نقاط».

ويحتاج الفريق الجزائري إلى الانتصار في الجولة المقبلة أو التعادل على أقل تقدير، من أجل بلوغ الدور المقبل، فيما يكفي بطل السودان نقطة واحدة فقط من أجل مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

أنهى فريق مولودية الشوط الأول متقدمًا بهدفي مسلم أناتوف عند الدقيقة «15» وزين فرحات في الدقيقة «44».

وتمكن أحمد سالم، لاعب الهلال «البديل»، من إدراك التعادل عند الدقيقة «77»، واستطاع أصحاب الأرض المحافظة على تقدمهم حتى صافرة النهاية، بينما أخفق بطل السودان في خطف نقطة كانت كفيلة بلوغه ربع نهائي البطولة الإفريقية.

ويستضيف الهلال نظيره لوبوبو الكونغولي، فيما يحل مولودية ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدوري مجموعات أبطال إفريقيا.