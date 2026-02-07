مولر: قرار اعتزالي مؤجّل

أوضح الألماني توماس مولر، مهاجم فريق فانكوفر وايتكابس الكندي لكرة القدم، أنه لم يقرِّر بعد موعد اعتزاله.

ولدى مولر، المتوَّج مع «المانشافت» بلقب كأس العالم 2014، عقدٌ مع فريقه، الناشط في الدوري الأمريكي، حتى نهاية العام الجاري، حيث سيبلغ وقتها 37 عامًا.

وكان اللاعب انضمَّ إلى الفريق الكندي، الصيف الماضي، بعد 25 عامًا من الإنجازات والبطولات مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مولر في تصريحاتٍ لصحيفة «فيلت» الألمانية، نُشِرَت الجمعة: «كما هي الأحوال في حياتي، لا ألزم نفسي بأمورٍ غير ضروريةٍ. حافزي الرئيس لعبُ كرة القدم والاستمتاع بها. الأشهر الأولى هنا كانت ممتعةً للغاية، والآن استعدُّ لموسمي الأول الكامل مع الفريق».

وأكد اللاعب أهمية اللياقة البدنية والصحية بوصفها عاملًا أساسيًّا، وقال: «كيف سيتحمَّل جسدي تلك الرحلة بأكملها. كنت أعاني نوعًا ما قبل نهاية الموسم الماضي، وهذا سببٌ آخرٌ لتأجيل قراري».

وأوضح مولر، الذي تحدَّث من معسكر فريقه في ماربيا الإسبانية، أنه لا يزال يستمتع بدوره لاعبًا: «فرصة حسم المباراة على ملعبنا في الدقيقة 90 بركلة جزاءٍ، والشعور بذلك الضغط، والحصول على فرصة تحريك مشاعر كثيرٍ من الناس بمجرد تسجيلك هدفًا كل ذلك لا يزال يستحق مني الذهاب إلى النوم مبكرًا من أجله».

ويأمل بايرن ميونيخ عودة مولر إلى النادي في منصبٍ إداري بعد اعتزاله اللعب، لكنَّ اللاعب قال: «لم أقرِّر شيئًا بعد. الارتباط ببايرن ميونيخ لا يزال قائمًا بالنسبة لي سواء كان على المستوى العاطفي، أو الفكري».

وأضاف: «ناقشنا الأمر مع إدارة النادي، وهناك إمكانيةٌ للتعاون في المستقبل، لكن لا توجد بنودٌ رسميةٌ، أو عقودٌ حتى الآن. لا أريد أن أحصل على رخصتي التدريبية الآن، وأنا مازلت ألعب، أو أن أبدأ دراسة التدريب الآن».