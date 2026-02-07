«القدم المصغّرة» تستهدف 5 مناطق سعودية

زار الدكتور محمد بن هشام الدوسري، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغَّرة IMF ورئيس مجلس إدارة جمعية كرة القدم المصغَّرة السعودية، يرافقه محمد الفيفي، الأمين العام للجمعية، خمسةَ مواقعَ مستهدفةٍ ضمن خطة عام 2026 لدعم انتشار اللعبة في السعودية.

وشملت الجولة محافظات بيشة في منطقة عسير، والطائف في منطقة مكة المكرمة، وبلجرشي في منطقة الباحة، والخرج في منطقة الرياض، وبيش في منطقة جازان، وهي من أبرز المحافظات التي تحظى باهتمامٍ متزايدٍ باللعبة خلال الفترة الأخيرة.

وتضمَّنت الزيارات، حسبَ بيان جمعية كرة القدم المصغَّرة السعودية، ورشَ عملٍ تعريفيةً، تناولت مفهوم كرة القدم المصغَّرة، وأهدافها، وبرامجها، والأنشطة المعتمدة لانطلاق مسابقاتها وبطولاتها لمختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين.

وأكد الدوسري حرصه على تسخير كافة الإمكانات للنهوض بكرة القدم المصغَّرة محليًّا ودوليًّا، وجعلها وجهةً جاذبةً للرياضيين في السعودية، خاصَّةً في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، الداعمة لتعزيز مكانة السعودية بوصفها إحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية.

يشار إلى أن كرة القدم المصغَّرة نسخةُ مصغَّرةٌ وسريعةٌ من كرة القدم التقليدية، وتُلعَب عادةً بخمسة إلى سبعة لاعبين في كل فريقٍ على ملاعبَ ذات عشبٍ صناعي، وأبعادٍ أصغر «20+40 مترًا» أو «30+ 50 مترًا»، وتحظى بشعبيةٍ كبيرةٍ لدى الهواة والمحترفين، وتختلف عن كرة قدم الصالات في كونها تُلعب خارجيًّا.