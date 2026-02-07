الرئيسية / الكرة السعودية

بعد 8 أعوام.. الدقائق الأخيرة ترجّح النصر على الاتحاد

الإسباني إنييجو مارتينيز، مدافع النصر، يبعد الكرة قبل وصول مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، في مباراة الفريقين مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان
الرياض ـ الرياضية 2026.02.07 | 01:00 am

حسم فريق النصر الأول لكرة القدم انتصاره على الاتحاد ضمن مسابقة دوري المحترفين خلال الدقائق العشر الأخيرة للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أعوامٍ.
وفاز النصر على الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي بهدفين في الدقيقة 84، والسادسة من الوقت البديل عن طريق الجناح السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط.
ولم يكن النصر حسم فوزًا في آخر عشر دقائق على الاتحاد ضمن بطولة الدوري منذ يوم 21 ديسمبر 2018 الذي تغلَّب فيه على الفريق الجدَّاوي 2ـ1.
وسجَّل الأصفر العاصمي هدف الفوز في الدقيقة 82 من تلك المباراة بتوقيع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وأحرز حمد الله هدفَي النصر في المباراة، فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد بواسطة فهد المولد.
وبعد تلك المباراة، حقق الفريق أربعة انتصاراتٍ في المجمل على «النمور» ضمن «المحترفين»، ولم يحسم خلال الدقائق العشر الأخيرة سوى الفوز الأحدث بفضل ثنائية ماني وأنجيلو.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
اقرأ أكثر عن: النصر الاتحاد دوري روشن السعودي