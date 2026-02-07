نصر مختلف

صاحبت مشاهدُ مختلفةٌ مباراة النصر والاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.. فقبل انطلاقتها، طغى الحديث عن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر العاصمي، ودخل النصراويون إلى المدرَّجات بلافتاتٍ صغيرةٍ، حملت اسمه ورقمه، حولوا بها الملعب إلى ساحةٍ تناصر اللاعب.. وفي اللقاء شارك الوافد الجديد على النصر عبد الله الحمدان بعد لغط تسجيله، كما لعب المهاجم المغربي يوسف النصيري في ظهوره الأول مع الاتحاد، وظلت النتيجة معلَّقةً، والإثارة معطَّلةً حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت هدفين نصراويين، حسما اللقاء تصوير: عبد العزيز النومان