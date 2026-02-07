التعادل يخيّم على يونيون وفرانكفورت

خيَّم التعادل بـ 1ـ1 على المباراة التي جمعت فريق يونيون برلين الأول لكرة القدم وضيفه آينتراخت فرانكفورت، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الحصة الثانية، تقدم فرانكفورت عبر ناثانيال براون، الظهير الأيسر، في الدقيقة 83، وأدرك يونيون التعادل «87» بواسطة النمساوي يوبولد كويرفيلد، قلب الدفاع، من ركلة جزاءٍ. وشهدت المباراة طرد أوسكار هويلوند، مدافع الفريق الزائر، في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، رفع يونيون رصيده إلى 25 نقطةً في المركز التاسع، مسجِّلًا تعادله السابع في الدوري الموسم الجاري مقابل ستة انتصاراتٍ، وثماني خساراتٍ.

في المقابل، صعد فرانكفورت إلى 28 نقطةً في المركز السابع بعد تعادله السابع أيضًا في الدوري مقابل الفوز في سبع مبارياتٍ، والخسارة في مثلها.