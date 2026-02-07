صراع القاع.. السلبية تحسم مواجهة فيرونا وبيزا

فرض التعادل دون أهدافٍ نفسه على مباراة فريق هيلاس فيرونا الأول لكرة القدم وضيفه بيزا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال دقائق المباراة الـ 90، ليُطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي.

ورفع بيزا رصيده إلى 15 نقطةً في المركز الـ 19 قبل الأخير بفارق نقطتين وراء فيورنتينا الـ 18، وبثلاثٍ خلف مراكز النجاة من الهبوط.

وعلى الجانب الآخر، احتل هيلاس فيرونا المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطةً، وبفارق الأهداف خلف بيزا.