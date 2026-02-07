«The athletic»: رونالدو يطلب المساواة.. والقادم غير متوقع

يطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بتطبيق المساواة بين أندية دوري روشن السعودي، في غضبته التي بدأت منذ غيابه عن مباراة الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20، وفقًا لما ذكرته شبكة «The Athletic» الرياضية البريطانية، الجمعة.

وذكرت الشبكة أن غضب رونالدو يمتد لما هو أكبر من انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، قادمًا من الاتحاد، بل إنه يشعر أن ناديه لا يحظى بالدعم التشغيلي والمالي.

ويحوم الغموض حول انقشاع هذه الغضبة من كريستيانو. ويتحدث لـ «The Athletic» مصدرٌ نصراوي قائلًا: «لا يمكن إطلاقًا التوقع بما سيقوم به كريستيانو رونالدو، ولا يمكن التنبؤ بخطوته القادمة».

وغاب النجم، البالغ من العمر 41 عامًا، عن اللقاء الثاني على التوالي، بغيابه عن لقاء النصر ضد الاتحاد، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21، والتي انتهت بفوز فريقه 2ـ0.