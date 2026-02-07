الهلال يشكو الحمدان ويتهمه بـ «التحايل على الأنظمة»

قدَّمت شركة نادي الهلال شكوى رسميةً ضد المهاجم عبد الله الحمدان الذي انضمَّ إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، وشارك بديلًا أمام الاتحاد، الجمعة في الرياض، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، رفع الهلال شكواه، الخميس، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ناسبًا إلى اللاعب فسخ عقده مع النادي دون «سبب مشروعٍ». وعدَّ النادي الخطوة «مخالفةً صريحةً بلا سببٍ مشروع وتحايلًا واضحًا على الأنظمة».

ووفق المصادر، كان مقرَّرًا انتهاء العقد بين الهلال والحمدان الجمعة 6 فبراير الجاري، لكنَّ اللاعب خاطب النادي، عبر رسالة بريدٍ إلكتروني، مُشعِرًا بفسخه العقد من طرفٍ واحدٍ.

وقبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، في وقتٍ متأخرٍ من مساء الإثنين، أعلن نادي النصر عن ضمِّه المهاجم، صاحب الـ 26 عامًا، في صفقة انتقالٍ حرٍّ.

والأربعاء، التحق اللاعب بزملائه الجدد، وخاض أول حصةٍ تدريبيةٍ وسطهم.

وأشركه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عند الدقيقة 90 أمام الاتحاد، في قمة الجولة الـ 21، التي كسِبها الفريق 2ـ0 على ملعب «الأول بارك».

وكان حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، قد كشف، الأحد، عن فسخ اللاعب الدولي عقده للانضمام إلى النصر لمدة أربعة أعوامٍ ونصف العام.