ليل يوقف مسلسل الخسائر بتعادل ميتز

سقط فريق ليل الأول لكرة القدم في فخ التعادل دون أهدافٍ مع مضيفه ميتز، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، لكنَّه أوقف سلسلةً من أربع خسائر متتالية في البطولة.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص السانحة لهما طوال المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي. ورفع التعادل رصيد ليل إلى 33 نقطةً في المركز الخامس بفارق ست نقاطٍ خلف ليون الرابع.

وفشل الفريق في تحقيق أي فوزٍ بآخر خمس مبارياتٍ في الدوري الفرنسي، إذ مُني بأربع هزائمَ متتاليةٍ مقابل تعادلٍ وحيدٍ.في حين، رفع ميتز رصيده إلى 13 نقطةً في المركز الـ 18 والأخير بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف مناطق النجاة.